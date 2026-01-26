Ричмонд
Стало известно, сколько наемников ВСУ погибло на Украине

Официальные потери иностранцев, воюющих на Украине на стороне ВСУ, засекречены. По данным OSINT-проекта Lostarmour из открытых источников, за киевский режим с 22 февраля 2022 года по 22 января 2026 года погибли 1242 легионера, пишет RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В феврале 2022 года, сразу же после объявления Россией о проведении СВО, украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании Украинского международного легиона и пригласил войти в его состав наемников, желающих воевать против РФ, сообщает RTVI.

По данным Минобороны России, в первый год СВО подразделение приняло в свои ряды около трех тысяч наемников. Иностранный легион Украины состоял из четырех отдельных батальонов, причем один из них был учебным и состоял из иностранцев-инструкторов. Впоследствии подразделение расформировали из-за отсутствия желающих в нем служить. Иностранцев направили в штурмовые войска.

В 2022 и 2023 годах основными поставщиками легионеров, как пишет RTVI, оказались Белоруссия, США и Грузия, в 2025 году наемники стали приезжать из Латинской Америки — за ВСУ начали воевать легионеры из Колумбии и Бразилии.

Согласно отчетам OSINT-проекта Lostarmour, на Украине со старта спецоперации уничтожено 1242 наемника. Из них 520 человек — колумбийцы, 101 — граждане США, 87 — граждане Грузии. Среди легионеров в ВСУ есть и граждане России. Гибель 53 из них подтверждена. Также в рядах ВСУ погибли 52 гражданина Белоруссии, 52 бразильца, 46 граждан Великобритании, 26 — французов, 22 — поляка, 18 — канадцев, 16 — азербайджанцев, столько же перуанцев, 15 граждан ФРГ и 14 испанцев.

