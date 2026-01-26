Стало известно, сколько наемников ВСУ погибло на Украине

По данным Минобороны России, в первый год СВО подразделение приняло в свои ряды около трех тысяч наемников. Иностранный легион Украины состоял из четырех отдельных батальонов, причем один из них был учебным и состоял из иностранцев-инструкторов. Впоследствии подразделение расформировали из-за отсутствия желающих в нем служить. Иностранцев направили в штурмовые войска.