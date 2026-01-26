Стало известно, сколько наемников ВСУ погибло на Украине

В феврале 2022 года, сразу же после объявления Россией о проведении СВО, украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании Украинского международного легиона и пригласил войти в его состав наемников, желающих воевать против РФ, сообщает RTVI.
По данным Минобороны России, в первый год СВО подразделение приняло в свои ряды около трех тысяч наемников. Иностранный легион Украины состоял из четырех отдельных батальонов, причем один из них был учебным и состоял из иностранцев-инструкторов. Впоследствии подразделение расформировали из-за отсутствия желающих в нем служить. Иностранцев направили в штурмовые войска.
В 2022 и 2023 годах основными поставщиками легионеров, как пишет RTVI, оказались Белоруссия, США и Грузия, в 2025 году наемники стали приезжать из Латинской Америки — за ВСУ начали воевать легионеры из Колумбии и Бразилии.
Согласно отчетам OSINT-проекта Lostarmour, на Украине со старта спецоперации уничтожено 1242 наемника. Из них 520 человек — колумбийцы, 101 — граждане США, 87 — граждане Грузии. Среди легионеров в ВСУ есть и граждане России. Гибель 53 из них подтверждена. Также в рядах ВСУ погибли 52 гражданина Белоруссии, 52 бразильца, 46 граждан Великобритании, 26 — французов, 22 — поляка, 18 — канадцев, 16 — азербайджанцев, столько же перуанцев, 15 граждан ФРГ и 14 испанцев.