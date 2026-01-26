На Западе оценили уникальность использованных в СВО советских Х-22

Издание приводит слова пресс-секретаря командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, который ранее признавал, что имеющимися у украинской стороны средствами сбить Х-22 практически невозможно. «Ракета Х-22 впервые поступила на вооружение Советского Союза в 1962 году, но по летным характеристикам она до сих пор не имеет равных в мире», — пишет MWM.