Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российская группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Березовка и Нечволодовка в Харьковской области, а также у Соснового в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.