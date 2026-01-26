Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Березовка и Нечволодовка в Харьковской области, а также у Соснового в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.