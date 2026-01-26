Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Востока» за сутки

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих и танк в зоне действия группировки «Востока», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — отметили в военном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Любицкое, Горькое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области и Александровка Днепропетровской области», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.