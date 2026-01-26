Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Востока» за сутки

«Противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — отметили в военном ведомстве.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
«Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Любицкое, Горькое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области и Александровка Днепропетровской области», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.