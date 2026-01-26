Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Востока» за сутки

«Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Любицкое, Горькое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области и Александровка Днепропетровской области», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.