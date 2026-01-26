Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Южной» группировки

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли до 150 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Краматорск и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке.