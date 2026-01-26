Ричмонд
Подразделения «Севера» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Сосновка, Корчаковка и Кучеровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и 20 автомобилей», — отмечает МО РФ.