Подразделения «Севера» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Сосновка, Корчаковка и Кучеровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.