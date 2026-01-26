ВС РФ поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение минувших суток объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.