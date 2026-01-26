«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Доброполье Донецкой народной республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, бронетранспортер “Stryker” производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра»
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр», улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 415 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер «Stryker» производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
