«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Доброполье Донецкой народной республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, бронетранспортер “Stryker” производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.