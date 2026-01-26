«Север» передвинулся на новые позиции
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады в районах населенных пунктов Стецковка, Сосновка, Корчаковка и Кучеровка Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 150 военнослужащих, боевая бронированная машина и 20 автомобилей.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов Харьковской области и поселка Сосновое ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 15 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ.
«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Гришино и Допрополье ДНР, а также Новоподгорное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 415 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и села Александровка Днепропетровской области.
«Противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Преображенка и Магдалиновка Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали до 50 украинских боевиков, три автомобиля и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМС
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиационные бомбы;
- 109 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в Минобороны.