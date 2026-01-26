Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 26 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 26 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» передвинулся на новые позиции

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады в районах населенных пунктов Стецковка, Сосновка, Корчаковка и Кучеровка Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 150 военнослужащих, боевая бронированная машина и 20 автомобилей.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов Харьковской области и поселка Сосновое ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 150 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 15 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ.

«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Гришино и Допрополье ДНР, а также Новоподгорное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 415 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов Запорожской области и села Александровка Днепропетровской области.

«Противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Преображенка и Магдалиновка Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали до 50 украинских боевиков, три автомобиля и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМС

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы;
  • 109 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в Минобороны.

