«Герани» поразили вертолеты ВСУ в Кировоградской области. Видео

Подразделения войск беспилотных систем РФ нанесли точный удар по авиационной технике противника в Кировоградской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно данным военного ведомства, целью беспилотных летательных аппаратов «Герань» стала вертолетная площадка, расположенная в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.
