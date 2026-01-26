Ричмонд
«Герани» поразили вертолеты ВСУ в Кировоградской области. Видео

Минобороны России сообщает о поражении вертолетов Ми-24 и Ми-8 на стоянке в Кировоградской области. Точный удар был нанесен по вертолетной площадке в 46 км западнее аэродрома Канатово с использованием дронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Подразделения войск беспилотных систем РФ нанесли точный удар по авиационной технике противника в Кировоградской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Согласно данным военного ведомства, целью беспилотных летательных аппаратов «Герань» стала вертолетная площадка, расположенная в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.

В результате удара были поражены украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, находившиеся на стоянке.

