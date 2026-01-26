Ричмонд
Генерал раскрыл тактику ВСУ в случае контрнаступления

Украинская армия в случае контрнаступления будет осуществлять движение не только по основному, но и по отвлекающему направлению, чтобы рассеять внимание российских войск. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, контрнаступление будет осуществляться по одному-двум основным направлениям, кроме того, силы ВСУ будут направлены на отвлекающие маршруты. По мнению собеседника NEWS.ru, чтобы сбить ВС России с толку, украинцы, скорее всего, выберут Белгородское и Курское направления, так как для России они являются крайне значимыми.

«Основными, я считаю, будут стандартные — в сторону Харькова, только чуть восточнее, или к Краматорску, Славянску и Дружковке», — добавил генерал.

Эксперт добавил, что ВСУ могут также выбрать для наступления Ореховское и Днепропетровское направления, где сейчас активно продвигается российская армия. Также вероятным отвлекающим вектором наступления, по его мнению, может стать движение в Херсонском направлении, расположенном рядом с Запорожский и Днепропетровским.

Планы о контрнаступлении озвучил ранее главком украинской армии Александр Сырский. По мнению военного аналитика из Великобритании Алексанра Меркуриса, реализация наступательных операций для Киева невозможна из-за проблем с экономикой и энергетикой, вызванных атаками ВС России.