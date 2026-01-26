Генерал раскрыл тактику ВСУ в случае контрнаступления

По словам эксперта, контрнаступление будет осуществляться по одному-двум основным направлениям, кроме того, силы ВСУ будут направлены на отвлекающие маршруты. По мнению собеседника NEWS.ru, чтобы сбить ВС России с толку, украинцы, скорее всего, выберут Белгородское и Курское направления, так как для России они являются крайне значимыми.