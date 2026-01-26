«Двадцать шестого января т.г. в период с 11.00 до 15.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили 16 дронов в Белгородской области
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в понедельник Минобороны РФ.