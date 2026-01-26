Ричмонд
ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинские военные испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий, пишет газета New York Times со ссылкой на военных.

Источник: Reuters

Как пишет издание, холод создает проблемы для солдат на передовой, ухудшая их способность передвигаться и вести боевые действия. Кроме того, он сказывается также и на работе техники, в частности, дронов.

«Низкие температуры могут сократить срок службы батарей. Если идет снег, некоторые дроны могут выйти из строя. Это создает риск наступления противника», — говорится в материале газеты.

Сержант, работающий с БПЛА, с позывным «Сол» заявил изданию, что снег негативно сказывается на работе его команд.

«Погода и техника — не друзья», — посетовал он.

Кроме того, издание пишет, что из-за угрозы БПЛА ВСУ вынуждены копать более глубокие бункеры, что представляется сложным в связи с тем, что земля замерзла.

