ВСУ испытывают трудности на фронте из-за погоды, пишет NYT

Как пишет издание, холод создает проблемы для солдат на передовой, ухудшая их способность передвигаться и вести боевые действия. Кроме того, он сказывается также и на работе техники, в частности, дронов.
«Низкие температуры могут сократить срок службы батарей. Если идет снег, некоторые дроны могут выйти из строя. Это создает риск наступления противника», — говорится в материале газеты.
Сержант, работающий с БПЛА, с позывным «Сол» заявил изданию, что снег негативно сказывается на работе его команд.
«Погода и техника — не друзья», — посетовал он.
Кроме того, издание пишет, что из-за угрозы БПЛА ВСУ вынуждены копать более глубокие бункеры, что представляется сложным в связи с тем, что земля замерзла.