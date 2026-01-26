Контрактникам из Уфы сократили выплаты: раньше они были на 400 тысяч рублей больше

Администрация Уфы продлила действие муниципальной программы единовременных выплат гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции, до конца 2026 года. Вместе с тем, постановлением исполняющего обязанности мэра Сергея Кожевникова, опубликованном на сайте мэрии, сумма разового довольствия была уменьшена.
Теперь зарегистрированные в Уфе военнослужащие-контрактники будут получать от города 300 тысяч рублей. Ранее, с 7 января 2025 года, размер этой выплаты составлял 700 тысяч рублей.
Напомним, программа была введена в мае 2024 года. Первоначальная сумма в 200 тысяч рублей постепенно увеличивалась до 300, 400, а затем и до 700 тысяч рублей. Помимо городской выплаты, контрактники из Уфы также получают единовременное вознаграждение от Министерства Обороны России и правительства Башкирии.