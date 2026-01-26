Зеленский назвал дату новой встречи по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил подробности предстоящей трехсторонней встречи России, США и Украины по урегулированию конфликта.
«Есть вопросы, которые должны быть подготовлены на следующую встречу… Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы», — сказал он.
По словам украинского политика, предположительно, встреча пройдет 1 февраля.
Как писал сайт KP.RU, Россия ожидает, что работа Москвы, Вашингтона и Киева на экспертном уровне по урегулированию конфликта на Украине продолжится на этой неделе. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не стал раскрывать точную дату новых переговоров делегаций.
Ранее стало известно, что Кремль положительно оценивает трехсторонние переговоры России, США и Украины в рамках урегулирования конфликта.