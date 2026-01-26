Зеленский назвал дату новой встречи по Украине

Как писал сайт KP.RU, Россия ожидает, что работа Москвы, Вашингтона и Киева на экспертном уровне по урегулированию конфликта на Украине продолжится на этой неделе. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не стал раскрывать точную дату новых переговоров делегаций.