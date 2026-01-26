В Сети появились кадры воздушного боя БПЛА в российском приграничье

В Сети распространились кадры воздушного боя в одном из приграничных регионов России, видео опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер», близкий к группе войск ВС РФ «Север».
На кадры попали несколько эпизодов боестолкновений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под управлением операторов, в результате которых были уничтожены дроны Вооруженных сил Украины.
«Воздушные баталии в приграничной зоне», — говорится в аннотации к видео.
Автор публикации рассказал, что расчетами группировки «Севе» были уничтожены семь разведывательно-ударных дронов типа «Чайка», «Шарк» и «Майа».
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области выбили украинских боевиков из села Старица под Волчанском.