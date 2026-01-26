В Белом доме назвали историческими трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Отмечалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, принимавшие участие во встречах, доложили американскому лидеру Дональду Трампу о ходе переговоров по Украине. Однако разговора с президентом России Владимиром Путиным у республиканца пока не намечено.