В Белом доме назвали историческими трехсторонние переговоры в Абу-Даби

В Белом доме назвали историческими состоявшиеся в минувшие выходные трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию конфликта.
Отмечалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, принимавшие участие во встречах, доложили американскому лидеру Дональду Трампу о ходе переговоров по Украине. Однако разговора с президентом России Владимиром Путиным у республиканца пока не намечено.
Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает трехсторонние переговоры России, США и Украины в рамках урегулирования конфликта, состоявшиеся в ОАЭ.
По его словам, работу по урегулированию украинского конфликта нужно проводить конструктивно.