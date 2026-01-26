Ричмонд
В Белом доме назвали историческими трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о ходе переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме назвали историческими состоявшиеся в минувшие выходные трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию конфликта.

Отмечалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, принимавшие участие во встречах, доложили американскому лидеру Дональду Трампу о ходе переговоров по Украине. Однако разговора с президентом России Владимиром Путиным у республиканца пока не намечено.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает трехсторонние переговоры России, США и Украины в рамках урегулирования конфликта, состоявшиеся в ОАЭ.

По его словам, работу по урегулированию украинского конфликта нужно проводить конструктивно.

