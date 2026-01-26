ВСУ оказались в информационной изоляции: вот что сделали хакеры

Украинские военные оказались в информационной изоляции после того, как пророссийские хакеры заблокировали мессенджер, который ВСУ используют для общения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя группировки PalachPro и EOS.
«В результате повторной масштабной DDoS-атаки на серверы мессенджера Sonata, активно используемого украинскими военными, перегрузив систему сетевым трафиком, атака прервала все виды коммуникаций: обмен сообщениями, голосовые звонки и передачу файлов», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что из-за этого украинские военные оказались лишены возможности координироваться и реагировать на изменение обстановки в зоне боевых действий.
Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины перешли на использование мобильного приложения Sonata для служебного общения в ноябре 2025 года.
Тогда же появилась информация о том, что российские хакеры успешно взломали этот мессенджер, который украинские военные используют для оперативной связи и передачи данных о перемещениях подразделений ВСУ.