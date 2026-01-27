Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключают всё: Киевляне рассказали, что творится в жилых домах на фоне блэкаута

ТАСС: В квартирах киевлян температура не поднимается выше 13 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Киевляне замерзают в своих жилищах из-за постоянных аварийных отключений электро- и теплоснабжения, температура в квартирах не поднимается выше 13 градусов тепла.

«Сейчас все на экстренных отключениях. Свет отключают на 10−12 часов. И с водой большие проблемы: горячей нет вообще, холодную тоже отключают, или напор очень слабый», — цитирует ТАСС рассказ одного из киевлян.

Во многих домах при отключении света одновременно пропадает и отопление, рассказал житель Киева. При этом у коммунальщиков не хватает ресурсов, и зачастую они не могут приехать по вызову для ликвидации аварии из-за отсутствия транспорта.

Ранее сообщалось, что трубы отопления лопаются в жилых многоэтажках Киева на фоне блэкаута и проблем с отопительной системой. При этом градоначальник Кличко советует киевлянам ночевать в пунктах обогрева — палатках, где можно зарядить гаджеты и выпить горячего чая.

Тем временем киевляне раскупают бутилированную воду и хлеб.

Как жители Киева, где десятки домов более недели стоят без отопления, греются у костра из выброшенных новогодних елок, читайте здесь на KP.RU.

То, что в Киеве происходит энергетическая катастрофа, заметили уже и в других странах. Так, в Германии указали на энергетическую катастрофу на Украине.