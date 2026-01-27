Отключают всё: Киевляне рассказали, что творится в жилых домах на фоне блэкаута

Киевляне замерзают в своих жилищах из-за постоянных аварийных отключений электро- и теплоснабжения, температура в квартирах не поднимается выше 13 градусов тепла.
«Сейчас все на экстренных отключениях. Свет отключают на 10−12 часов. И с водой большие проблемы: горячей нет вообще, холодную тоже отключают, или напор очень слабый», — цитирует ТАСС рассказ одного из киевлян.
Во многих домах при отключении света одновременно пропадает и отопление, рассказал житель Киева. При этом у коммунальщиков не хватает ресурсов, и зачастую они не могут приехать по вызову для ликвидации аварии из-за отсутствия транспорта.
Ранее сообщалось, что трубы отопления лопаются в жилых многоэтажках Киева на фоне блэкаута и проблем с отопительной системой. При этом градоначальник Кличко советует киевлянам ночевать в пунктах обогрева — палатках, где можно зарядить гаджеты и выпить горячего чая.
Тем временем киевляне раскупают бутилированную воду и хлеб.
То, что в Киеве происходит энергетическая катастрофа, заметили уже и в других странах. Так, в Германии указали на энергетическую катастрофу на Украине.