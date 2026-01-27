Китайские обозреватели рассказали об изменениях в конфликте на Украине. По их наблюдению, РФ ведет военную операцию в другом ритме. Однако Россия уже стала однозначным победителем, пишет Sohu.
Как отметили обозреватели, Москва перехватила инициативу и сама управляет дальнейшими исходами. Авторы также называют действия РФ «конфликтом на истощение».
«Россия просто прекратила осуществлять крупномасштабные прорывы и переключилась на обстрелы, чтобы постепенно подорвать мобилизационную способность, оснащенность и моральный дух Вооруженных сил Украины», — говорится в статье.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта — небыстрая дорога. По его словам, этот процесс будет трудным и длительным. Так он прокомментировал ход переговоров по Украине.