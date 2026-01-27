Пленный ВСУ рассказал о новом способе ловли украинских мужчин сотрудниками ТЦК: теперь применяют БПЛА

Работники ТЦК применяют всё более модернизированные способы отлова украинских граждан для мобилизации в ВСУ. Теперь сотрудники военкомов используют БПЛА для обнаружения мужчин. Их вычисляют и отправляют в зону боевых действий. Такими сведениями поделился пленный ВСУ Алексей Лосев в диалоге с РИА Новости.
Украинец рассказал, что его обнаружили с помощью дрона, пока он поднимался вверх по дороге. Мужчина не стал оказывать сопротивление. Однако сотрудники ТЦК применили перцовый баллончик.
«Они уже знали, вычислили, что кто-то из молодых идет. Они же там и дронами светят в селе. Поднимают дроны и вычисляют людей, мужиков особенно ловят», — сообщил пленный.
По словам солдата ВСУ Богдана Лукевича, сотрудники ТЦК говорят семье о мобилизации их родственника только через неделю после этого. Заранее об отправке в ряды ВСУ никто не знает.