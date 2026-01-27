Марочко: Силы РФ ежедневно закрепляются на новых рубежах у Красного Лимана

Бойцы ВС РФ ежедневно закрепляются на новых позициях у Красного Лимана в ДНР, улучшая своё тактическое положение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Напомним, украинское название упомянутого населённого пункта — Лиман.
«Наши военнослужащие ведут плановую боевую работу и имеют тактические успехи практически ежедневно у Красного Лимана. На данный момент в городской черте наши военнослужащие за истекшие сутки улучшили тактическое положение и закрепились на новых рубежах», — сказал Марочко.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации уже ведут бои в кварталах Красного Лимана.
Накануне сообщалось, что ВС РФ продвинулись в районе Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой, Дробышево, а также вблизи Красного Лимана в ДНР.
