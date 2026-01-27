Марочко: ВС РФ зачистили запад от Родинского и расширили зону контроля

«По моей информации, сейчас у наших войск есть успехи в районе населенного пункта Родинское: наши военнослужащие уже зачистили серую зону западнее населенного пункта. Также юго-восточнее от Белицкого есть успехи у наших войск — они там также расширили зону контроля», — сказал он.