Марочко: ВС РФ зачистили запад от Родинского и расширили зону контроля

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Бойцы армии РФ зачистили серую зону на западе от Родинского Донецкой Народной Республики, расширив таким образом зону контроля. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«По моей информации, сейчас у наших войск есть успехи в районе населенного пункта Родинское: наши военнослужащие уже зачистили серую зону западнее населенного пункта. Также юго-восточнее от Белицкого есть успехи у наших войск — они там также расширили зону контроля», — сказал он.

Марочко добавил, что на юго-западе от Родинского военные РФ также зачищают местность и ликвидируют разрозненные отряды солдат ВСУ.

Как сообщили 28 декабря 2025 года в Минобороны России, подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили Родинское.