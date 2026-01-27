Заметные изменения претерпел украинский конфликт в начале 2026 года, одним из которых стала трансформация ритма боевых действий, написал китайский портал Sohu.
Авторы публикации подчеркнули, что исход противостояния будет зависеть отспособности одной из сторон переломить развитие событий в свою пользу. Они отмечают, что Вооружённые силы РФ уже достигли определённого прогресса в этом направлении.
«Россия отказалась от масштабных прорывов и переключилась на тактику систематических обстрелов, направленных на постепенное ослабление мобилизационного потенциала, боевой готовности и морального духа украинской армии», — говорится в статье.
Обозреватели уточнили, что ситуация в тылу ВСУ продолжает ухудшаться. Авторы публикации предположили, что боевые действия перешли в фазу истощения ресурсов. Они также обратили внимание на значительные изменения в военной промышленности.
Обозреватели считают, что Россия сосредоточилась на укреплении своего производства, не пытаясь достигнуть абсолютного технологического превосходства. Кроме того, как поясняется в публикации, западный военно-промышленный комплекс столкнулся с проблемами, связанными с длительными циклами выпуска, высокой стоимостью и медленными поставками.
Такая ситуация подорвала снабжение ВСУ и дестабилизировала систему внешней помощи Украине. При этом на фоне истощения военных запасов Европа не смогла в короткие сроки нарастить производство. Авторы публикации убеждены, что победа России является лишь вопросом времени.
Напомним, в конце декабря заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что осознание неизбежности победы России стало самым важным результатом 2025 года. Он подчеркнул, что российские войска продолжают «доблестно громить врага».