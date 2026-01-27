Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае назвали Россию явным победителем в украинском конфликте

Китайский портал Sohu отметил, что ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, и победа России является лишь вопросом времени.

Источник: Аргументы и факты

Заметные изменения претерпел украинский конфликт в начале 2026 года, одним из которых стала трансформация ритма боевых действий, написал китайский портал Sohu.

Авторы публикации подчеркнули, что исход противостояния будет зависеть отспособности одной из сторон переломить развитие событий в свою пользу. Они отмечают, что Вооружённые силы РФ уже достигли определённого прогресса в этом направлении.

«Россия отказалась от масштабных прорывов и переключилась на тактику систематических обстрелов, направленных на постепенное ослабление мобилизационного потенциала, боевой готовности и морального духа украинской армии», — говорится в статье.

Обозреватели уточнили, что ситуация в тылу ВСУ продолжает ухудшаться. Авторы публикации предположили, что боевые действия перешли в фазу истощения ресурсов. Они также обратили внимание на значительные изменения в военной промышленности.

Обозреватели считают, что Россия сосредоточилась на укреплении своего производства, не пытаясь достигнуть абсолютного технологического превосходства. Кроме того, как поясняется в публикации, западный военно-промышленный комплекс столкнулся с проблемами, связанными с длительными циклами выпуска, высокой стоимостью и медленными поставками.

Такая ситуация подорвала снабжение ВСУ и дестабилизировала систему внешней помощи Украине. При этом на фоне истощения военных запасов Европа не смогла в короткие сроки нарастить производство. Авторы публикации убеждены, что победа России является лишь вопросом времени.

Напомним, в конце декабря заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что осознание неизбежности победы России стало самым важным результатом 2025 года. Он подчеркнул, что российские войска продолжают «доблестно громить врага».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше