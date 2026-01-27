Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем ульяновских десантников группировки «Днепр» нанесли точечные удары по военным объектам и технике ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«На ореховском направлении в Запорожской области в результате точной работы операторов БПЛА, управляемых по оптоволоконным проводам, из состава отдельного батальона беспилотных систем ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, было нанесено поражение военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что операторы ударных FPV-дронов на основе данных разведки поразили пикапы ВСУ, замаскированные самоходную артиллерийскую установку и буксируемое орудие полевой артиллерии в укрытиях, а также антенны — ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше