Бойцы ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Запорожской области

«На ореховском направлении в Запорожской области в результате точной работы операторов БПЛА, управляемых по оптоволоконным проводам, из состава отдельного батальона беспилотных систем ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, было нанесено поражение военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что операторы ударных FPV-дронов на основе данных разведки поразили пикапы ВСУ, замаскированные самоходную артиллерийскую установку и буксируемое орудие полевой артиллерии в укрытиях, а также антенны — ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА ВСУ.