ВСУ потеряли за сутки от действий «Юга» 46 блиндажей с личным составом

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 6 антенн связи, 2 терминала связи Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 46 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 7 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки ВС РФ 46 блиндажей с военными и 2 терминала связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.