ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

«Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” нанёс огневое поражение по опорному пункту формирований ВСУ, сорвав ротацию живой силы противника на Красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, оперативно произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и выполнили залп осколочно-фугасными снарядами по вражескому опорному пункту, добавили Минобороны.
«Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп на позиции украинских боевиков, уничтожив основные огневые точки», — заключили в ведомстве.