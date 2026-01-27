Ричмонд
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” нанёс огневое поражение по опорному пункту формирований ВСУ, сорвав ротацию живой силы противника на Красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, оперативно произвели развёртывание боевой машины из походного положения в боевое и выполнили залп осколочно-фугасными снарядами по вражескому опорному пункту, добавили Минобороны.

«Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп на позиции украинских боевиков, уничтожив основные огневые точки», — заключили в ведомстве.

