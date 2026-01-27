Группировка войск «Запад» уничтожила за сутки 54 тяжелых коптера ВСУ

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами поражены 7 БПЛА самолетного типа и 54 тяжелых боевых квадрокоптера», — сообщил Бигма.
Кроме того, по его данным, за сутки было уничтожено 38 пунктов управления беспилотниками и 4 склада боеприпасов противника.
