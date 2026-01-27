Ричмонд
Группировка войск «Запад» уничтожила за сутки 54 тяжелых коптера ВСУ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Силы ПВО за сутки сбили 54 тяжелых боевых квадрокоптеров и 7 БПЛА самолетного типа ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами поражены 7 БПЛА самолетного типа и 54 тяжелых боевых квадрокоптера», — сообщил Бигма.

Кроме того, по его данным, за сутки было уничтожено 38 пунктов управления беспилотниками и 4 склада боеприпасов противника.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
