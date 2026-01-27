Сержант Кузьмин: НРТК «Курьер» можно применять для эвакуации автомобилей

«Данная платформа — на нее устанавливаются дымогенераторы для постановки аэрозольных завес. Также на данную машину можно поставить прицельный комплекс. Собственно, на этот прицельный комплекс ставятся три вида вооружения — АГС, ПКТ и НСВТ, она свободно [с вооружением] передвигается. Также с этой машины можно снять боевой модуль и подготовить ее для эвакуации раненых. Также, если полностью снять все с этой машины, машиной этой можно эвакуировать легкий транспорт, легковые автомобили», — сказал он в видео Минобороны России.