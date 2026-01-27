Сержант Кузьмин: НРТК «Курьер» можно применять для эвакуации автомобилей

«Данная платформа — на нее устанавливаются дымогенераторы для постановки аэрозольных завес. Также на данную машину можно поставить прицельный комплекс. Собственно, на этот прицельный комплекс ставятся три вида вооружения — АГС, ПКТ и НСВТ, она свободно [с вооружением] передвигается. Также с этой машины можно снять боевой модуль и подготовить ее для эвакуации раненых. Также, если полностью снять все с этой машины, машиной этой можно эвакуировать легкий транспорт, легковые автомобили», — сказал он в видео Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что военнослужащие подразделений войск беспилотных систем в составе полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск «Центр» ежедневно выполняют боевые задачи с применением НРТК «Курьер».
«Использование современных наземных робототехнических комплексов позволяет войскам РХБ защиты выполнять наиболее опасные задачи без риска для жизни личного состава. Дистанционное управление НРТК “Курьер” повышает безопасность военнослужащих и расширяет возможности подразделений при выполнении боевых задач», — добавили в военном ведомстве.
НРТК «Курьер» — многофункциональная робототехническая платформа, способная атаковать противника, после установки модуля с передним катком проводить разминирование, ставить минные заграждения, маскировать движение подразделений аэрозольными завесами, эвакуировать раненых, доставлять различные грузы. Первая партия из 50 НРТК была поставлена в войска осенью 2024 года.
Как сообщал в ноябре 2025 года замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание этого рода войск в Вооруженных силах РФ состоялось, определена его структура, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.
Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщал, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.