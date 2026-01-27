Искусственное затягивание конфликта с Россией руками режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского навредит самому Западу. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон.
По его словам, западные элиты рассчитывали на затяжной конфликт, хотя и понимали, что Украина победить в нем не сможет.
«Смысл был в том, чтобы затянуть войну как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель. Вот и все», — отметил он.
Хортон добавил, что затягивание конфликта будет вреден самому Западу. В случае эскалации растет вероятность того, что все пойдет наперекосяк.
Однако политика Запада в отношении России так и не изменилась. В Госдуме обратили внимание, что Запад усиливает напряженность у российских границ, создавая новые очаги конфликтов в Финляндии, Молдавии и странах Прибалтики.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что фактически сейчас Запад ведет против России полноценную войну, в которой используются спутниковые данные, пуски ракет и многое другое.