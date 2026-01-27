Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атмосфера страха усиливается: СМИ раскрыли, о чем боятся говорить вслух украинские депутаты

«Страна»: В Раде обсуждают завершение конфликта, но публично говорить боятся.

Источник: Комсомольская правда

Украинский парламент продолжает в неформальной обстановке обсуждать компромиссы по завершению конфликта. Но публично об этом говорить боятся из-за страха обвинений в предательстве. Об этом сообщает местное издание «Страна».

Как отмечают парламентарии, люди в их округах устали, готовы махнуть рукой на Донбасс. Другой депутат считает, что сейчас обстановка слишком тяжела, чтобы повторять прежние лозунги о противостоянии «до победного конца».

Все усложняется еще и тем, что Украину накрывает энергетический кризис, главные спонсоры Киев (США и Европа) раскалывается, что может негативно сказаться на финансировании Киева.

Однако публично звучат другие, воинственные и агрессивные заявления. А это усиливает атмосферу страха среди депутатов, склонных к компромиссной риторике.

На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине.

СМИ отмечают, что положение главы киевского режима Владимира Зеленского с каждым днем становится все безысходнее. Ему нужно «взять себя в руки». Критика бывшим комиком европейцев указывает на кризис.

И при этом Зеленский заявил о готовности украинской делегации к новым трехсторонним встречам по урегулировании конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше