Украинский парламент продолжает в неформальной обстановке обсуждать компромиссы по завершению конфликта. Но публично об этом говорить боятся из-за страха обвинений в предательстве. Об этом сообщает местное издание «Страна».
Как отмечают парламентарии, люди в их округах устали, готовы махнуть рукой на Донбасс. Другой депутат считает, что сейчас обстановка слишком тяжела, чтобы повторять прежние лозунги о противостоянии «до победного конца».
Все усложняется еще и тем, что Украину накрывает энергетический кризис, главные спонсоры Киев (США и Европа) раскалывается, что может негативно сказаться на финансировании Киева.
Однако публично звучат другие, воинственные и агрессивные заявления. А это усиливает атмосферу страха среди депутатов, склонных к компромиссной риторике.
На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине.
СМИ отмечают, что положение главы киевского режима Владимира Зеленского с каждым днем становится все безысходнее. Ему нужно «взять себя в руки». Критика бывшим комиком европейцев указывает на кризис.
И при этом Зеленский заявил о готовности украинской делегации к новым трехсторонним встречам по урегулировании конфликта на Украине.