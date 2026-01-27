Украинские боевики принялись за грабежи в Херсоне. Солдаты взламывают замки и пробираются в частные дома. По словам источников в антифашистском подполье Херсона, ВСУ выносят печи и теплые вещи. Об этом пишет РИА Новости.
Представители подполья рассказали, что украинские солдаты также прихватывают вместе с печками ценные вещи. При этом полиция не принимает заявления от потерпевших. Никакой компенсации жителям не поступает.
«Всушники из 34-й отдельной бригады береговой обороны из-за отсутствия электроэнергии уже по-классике ходят и вскрывают частные дома на Карантинном острове в поисках теплых вещей и печей», — сообщили в подполье.
Продолжают свирепствовать и сотрудники ТЦК. Теперь они используют БПЛА для обнаружения мужчин. Их вычисляют и отправляют в зону боевых действий.