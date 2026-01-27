Власти Финляндии неожиданно заговорили о Путине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности сесть за один стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью местному изданию Iltalehti.
«На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло», — говорится в материале.
Финский премьер также отметил, что сегодняшнее положение дел не может продолжаться постоянно. Настанет момент, когда европейским лидерам придется вступать в переговоры с Москвой, от которой зависит мир на Украине.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров как с Киевом, так и с Европой по разрешению украинского кризиса. Путин подчеркнул, что европейские государства сами прекратили контакты с РФ.
Вместе с тем, ЕС призвали не пускать главу евродипломатии Каю Каллас на переговоры с Москвой по завершению украинского конфликта. Она «тут же будет нам всем говорить» о необходимости «победить» президента России Владимира Путина.