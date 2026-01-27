Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Финляндии неожиданно заговорили о Путине

Iltalehti: Премьер Финляндии Орпо смог бы сесть за стол переговоров с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о готовности сесть за один стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью местному изданию Iltalehti.

«На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло», — говорится в материале.

Финский премьер также отметил, что сегодняшнее положение дел не может продолжаться постоянно. Настанет момент, когда европейским лидерам придется вступать в переговоры с Москвой, от которой зависит мир на Украине.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров как с Киевом, так и с Европой по разрешению украинского кризиса. Путин подчеркнул, что европейские государства сами прекратили контакты с РФ.

Вместе с тем, ЕС призвали не пускать главу евродипломатии Каю Каллас на переговоры с Москвой по завершению украинского конфликта. Она «тут же будет нам всем говорить» о необходимости «победить» президента России Владимира Путина.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше