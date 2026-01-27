Над Кубанью сбили пять беспилотников

Минувшей ночью над Краснодарским краем сбили пять беспилотников. Еще три — над Азовским морем. Такие данные представило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Всего над разными регионами России уничтожили 19 БПЛА. Средства ПВО работали в Курской, Орловской и Белгородской областях.
В течение всей ночи в аэропорту Краснодара действовали дополнительные ограничения на полеты. К утру 27 января их сняли.
О последствиях атаки власти Кубани еще не сообщали.
Накануне «Югополис» сообщал, что БПЛА атаковали Славянский район. Повреждены 10 частных домов. В основном, в них разбиты стекла. Также обломки сбитых беспилотников упали на территории двух предприятий. Произошел пожар. Пострадал один человек. Госпитализация ему не понадобилась.