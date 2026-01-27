Ричмонд
Среди пленных украинских штурмовиков в Запорожской области оказался неожиданный солдат

Украинский контрразведчик сдался в плен в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области в плен сдался украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, служить в контрразведке он начал в 2014 году. Однако в плен он попал, когда был в составе первого отдельного штурмового полка ВСУ на территории Запорожской области.

Накануне сообщалось, что под Димитровом бойцы украинской националистической бригады «Азов»* сдались в плен российским войскам. Вместе с группой сдался и их темнокожий командир по имени Даниэль.

До этого в зоне специальной военной операции один из боевиков Вооруженных сил Украины расстрелял собственного командира, после чего сдался в плен российской армии.

* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.