Герасимов: освобожден Купянск-Узловой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бойцы «Запада» освободили город Купянск-Узловой. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад».
«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — сказал он.
