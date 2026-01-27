Ричмонд
Герасимов: освобожден Купянск-Узловой

Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бойцы «Запада» освободили город Купянск-Узловой. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад».

«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — сказал он.

