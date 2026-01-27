Герасимов проинспектировал группировку «Запад» в зоне спецоперации

С начала января 2026 года российские войска освободили в зоне специальной военной операции 17 населённых пунктов, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, за этот период под контроль армии России перешло более 500 квадратных километров территории. Герасимов также заявил, что объединённая группировка ВС РФ продолжает наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.