Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что Герасимов проверил ход выполнения поставленных задач, а также заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях подразделений.
С начала января 2026 года российские войска освободили в зоне специальной военной операции 17 населённых пунктов, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, за этот период под контроль армии России перешло более 500 квадратных километров территории. Герасимов также заявил, что объединённая группировка ВС РФ продолжает наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что российские военные завершили освобождение населённого пункта Старица в Харьковской области. Населённый пункт был взят под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север».