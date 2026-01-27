Ричмонд
ВС РФ освободили населенные пункты Купянск-Узловой и Новояковлевку в зоне СВО

Группировка войск «Днепр» освободила населенные пункты Купянск-Узловой и Новояковлевку в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 27 января сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Источник: РИА "Новости"

«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — сказал он по итогам докладов группировки войск «Запад».

По словам Герасимова, за январь группировка войск «Днепр» освободила четыре населенных пункта.

Герасимов 15 января сообщил, что группировка войск «Запад» завершает операцию по освобождению населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Также войска группировки активно развивают наступление на краснолиманском направлении.

Герасимов сообщил, что Российская армия наступает практически по всем направлениям в зоне проведения СВО и за две недели января наши военные освободили восемь населенных пунктов. Под контроль армии России перешло свыше 300 кв. км.

