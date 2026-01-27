Украинское военное командование переправляет инженерную технику для разминирования, подразделения ГУР и 169-ю механизированную бригаду ВСУ. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.
«Отмечена переброска противником в Харьковскую область инженерной техники для разминирования», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в этот регион перебрасываются несколько подразделений 169-й отдельной механизированной бригады и спецназа ГУР минобороны Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задача создания и расширения буферной зоны безопасности на Украине будет последовательной. По словам главы государства, соответствующие меры принимаются в рамках обеспечения безопасности России и защиты российских граждан.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас российские войска активно продвигаются вперёд, чтобы создать безопасную буферную зону между приграничными регионами и агрессивными укронацистами.