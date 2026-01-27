Ричмонд
ВС России блокировали район с 800 украинскими военными

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заблокировала район размером 4 на 6 километров, в нем остаются до 800 украинских военных, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Источник: © РИА Новости

«В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений», — сказал Герасимов.

