ВС России блокировали район с 800 украинскими военными

«В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений», — сказал Герасимов.
