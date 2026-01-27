Герасимов: группировка Днепр освободила четыре населенных пункта в январе

Российская группировка «Днепр» в январе освободила четыре населённых пункта и продолжает наступление в направлении Запорожья. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
«Всего в течение января группировкой войск взято под контроль 4 населенных пункта», — уточнил глава генштаба российской армии.
Он также добавил, что подразделения этой группировки продолжают наступать в сторону Запорожья. По словам Герасимова, передовые силы уже вышли на рубежи в 12−14 километрах от южных и юго-восточных окраин города.
Ранее Минобороны России сообщало и об успехах на другом направлении. Ведомство заявило об установлении контроля над населённым пунктом Симиновка в Харьковской области. Этот успех был достигнут в результате активных наступательных действий группировки войск «Север». Операция по освобождению села продолжалась в течение недели.