Герасимов: группировка Днепр освободила четыре населенных пункта в январе

Силы группировки «Днепр» вышли на рубежи в 12−14 километрах от Запорожья.

Источник: Комсомольская правда

Российская группировка «Днепр» в январе освободила четыре населённых пункта и продолжает наступление в направлении Запорожья. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

«Всего в течение января группировкой войск взято под контроль 4 населенных пункта», — уточнил глава генштаба российской армии.

Он также добавил, что подразделения этой группировки продолжают наступать в сторону Запорожья. По словам Герасимова, передовые силы уже вышли на рубежи в 12−14 километрах от южных и юго-восточных окраин города.

Ранее Минобороны России сообщало и об успехах на другом направлении. Ведомство заявило об установлении контроля над населённым пунктом Симиновка в Харьковской области. Этот успех был достигнут в результате активных наступательных действий группировки войск «Север». Операция по освобождению села продолжалась в течение недели.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше