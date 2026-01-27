Мирошник: около 1,3 млн россиян остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ

Мирошник уточнил, что в ДНР на прошлой неделе без света остались более 1,2 млн абонентов, в Брянской области и в ЛНР по 25 тысяч, в Запорожской области — 23 тысячи. В Брянской области украинские войска атаковали Клинцовскую ТЭЦ, что привело к прекращению подачи тепла. В зоне отключения оказались пять медучреждений, пять школ, а также 12 детских садов.