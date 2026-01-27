Мирошник: около 1,3 млн россиян остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ

Около 1,3 млн жителей российских регионов на минувшей неделе столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за ударов Вооруженных сил (ВСУ) по объектам энергетики. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, ВСУ пытались «создать невыносимые условия» для жизни россиян, организуя атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, которые обеспечивают энергоснабжение сразу нескольких районов.
«За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 1 миллиона 286 тысяч человек», — приводит ТАСС слова дипломата.
Мирошник уточнил, что в ДНР на прошлой неделе без света остались более 1,2 млн абонентов, в Брянской области и в ЛНР по 25 тысяч, в Запорожской области — 23 тысячи. В Брянской области украинские войска атаковали Клинцовскую ТЭЦ, что привело к прекращению подачи тепла. В зоне отключения оказались пять медучреждений, пять школ, а также 12 детских садов.
Напомним, 14 января губернатор Александр Богомаз сообщил, что более 70 тысяч жителей Брянской области остались без подачи света после ракетного удара ВСУ. По его словам, повреждения зафиксировали на Клинцовской теплоэлектростанции и Найтоповичской электроподстанции.