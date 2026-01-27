Герасимов: ВС России продолжают наступать на всех направлениях

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что российская армия ведет наступление на всех направлениях.
С начала текущего года освобождено 17 населенных пунктов, а под контроль России перешло более 500 квадратных километров территории, отметил он. В частности, как отметил Герасимов, был освобожден Купянск-Узловой, где сейчас проводятся проверка и зачистка городских кварталов. Военные продолжают боевые действия в Ковшаровке и Глушковке, а на южном фланге часть сил движется в сторону Ковалевки.
Наступление также успешно развивается на рубцовском и краснолиманском направлениях. Подразделения 25-й армии проводят уличные бои за освобождение Красного Лимана и Ильичевки. Параллельно продолжается уничтожение украинских формирований в национальном парке «Святые горы», добавил начальник Генштаба ВС РФ.