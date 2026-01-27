МО: «Север» расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

Группировка войск «Север» проводит операции по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передют в Министерстве обороны России.
Валерий Герасимов отметил, что за последний месяц группировка «Север» освободила четыре населённых пункта, в том числе Симиновку и Старицу.
Ранее сообщалось, что с начала января 2026 года российские войска освободили 17 населённых пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).
За этот период ВС РФ установили контроль над более чем 500 квадратными километрами территории.
