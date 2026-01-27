Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: «Север» расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

Группировка войск «Север» проводит операции для увеличения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Источник: Аргументы и факты

Группировка войск «Север» проводит операции по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передют в Министерстве обороны России.

Валерий Герасимов отметил, что за последний месяц группировка «Север» освободила четыре населённых пункта, в том числе Симиновку и Старицу.

Ранее сообщалось, что с начала января 2026 года российские войска освободили 17 населённых пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).

За этот период ВС РФ установили контроль над более чем 500 квадратными километрами территории.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше