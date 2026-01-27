Герасимов: российские войска освободили Купянск-Узловой

Также Герасимов ранее заявлял, что с начала января 2026 года российские войска освободили в зоне СВО 17 населённых пунктов. По его словам, под контроль армии России за этот период перешло более 500 квадратных километров территории. Начальник Генштаба отмечал, что войска объединённой группировки ВС РФ продолжают наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.