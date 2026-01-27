Герасимов: российские войска освободили Купянск-Узловой

Российские войска освободили город Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад».
По его словам, в настоящее время в городе проводится проверка и зачистка кварталов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции. В ходе инспекции он заслушал доклады командования о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных задач.
Также Герасимов ранее заявлял, что с начала января 2026 года российские войска освободили в зоне СВО 17 населённых пунктов. По его словам, под контроль армии России за этот период перешло более 500 квадратных километров территории. Начальник Генштаба отмечал, что войска объединённой группировки ВС РФ продолжают наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.