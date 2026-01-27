Над Азовским морем уничтожили три БПЛА в ночь на 27 января

В ночь на 27 января несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов были замечены в районе Азовского моря. Об этом в официальном телеграм-канале сообщили представители минобороны РФ.
По данным ведомства три БПЛА были уничтожены нашими силами и средствами ПВО.
В эту же ночь 9 БПЛА сбили в небе над Курской областью, 5 — над Краснодарским краем, и по одному — в Орловской и Белгородской областях. Всего в стране в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских БПЛА.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что на Левенцовке после серьезной атаки в январе пострадали три квартиры. Один человек погиб.
