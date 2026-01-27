В Генштабе РФ назвали число населенных пунктов, освобожденных с начала 2026 года

Вооруженными силами России освобождено 17 населенных пунктов с начала 2026 года. Кроме того, российские военные взяли под контроль больше 500 квадратных километров территории в зоне СВО. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Запад».
«С начала января освобождено 17 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — сказал начальник генштаба.
В ходе этой же поездки замминистра обороны отметил, что российская группировка «Днепр» в январе освободила четыре населённых пункта и продолжает наступление в направлении Запорожья.
Ранее Герасимов заявил, что ВС РФ продолжают активное наступление практически по всей линии боевого соприкосновения, постоянно оттесняя украинские подразделения.