Над Воронежской областью сбили беспилотник

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ПВО России за час, с 7 до 8 часов утра мск, перехватила и уничтожила один украинский БПЛА над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ во вторник.
«Двадцать седьмого января в период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше