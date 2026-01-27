Ричмонд
Группировка «Запад» заблокировала район с 800 солдатами ВСУ в зоне СВО

Герасимов доложил об очередных успехах российской армии.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения специальной военной операции на Украине российская группировка войск «Запад» заблокировала район, где остаются до 800 украинских военных. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, речь идет об участке местности размером примерно 4 на 6 километров. Российские подразделения взяли его под контроль и отрезали пути отхода. «В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений», — заявил Герасимов.

Ранее в Минобороны сообщали о поражении позиций украинских формирований. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отмечал, что удары наносились по позициям в разных районах. Были поражены склады боеприпасов, техника и пункты временной дислокации. Также средства ПВО сбивали управляемые авиабомбы и беспилотники.

