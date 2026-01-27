Белый дом опроверг заявления FT об условии гарантий безопасности для Киева

Белый дом опроверг сообщение газеты Financial Times об отказе от притязаний Украины на территории как условии получения гарантий безопасности США. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря администрации американского президента Анна Келли.
Ранее появилось сообщение, что Вашингтон якобы готов дать Киеву гарантии безопасности в обмен на согласие Украины на территориальные уступки в рамках мирного договора. Как писала FT, США также обещают увеличить поставки вооружений украинской армии, если она примет такие условия.
«Это абсолютно неверно… Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — заявила Келли, комментарий которой опубликован газетой.
По ее словам, единственная роль Вашингтона в мирном процессе состоит в сближении двух сторон конфликта для заключения сделки.
Напомним, в Белом доме назвали историческими состоявшиеся в минувшие выходные трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт утверждает, что команда американского лидера смогла усадить обе стороны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает трехсторонние переговоры в рамках урегулирования конфликта. По его словам, работу по урегулированию необходимо проводить конструктивно.