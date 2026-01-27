Белый дом опроверг заявления FT об условии гарантий безопасности для Киева

Ранее появилось сообщение, что Вашингтон якобы готов дать Киеву гарантии безопасности в обмен на согласие Украины на территориальные уступки в рамках мирного договора. Как писала FT, США также обещают увеличить поставки вооружений украинской армии, если она примет такие условия.